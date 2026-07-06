Над Ленинградской областью сбито 36 беспилотников

Средства противовоздушной обороны уничтожили 36 беспилотных летательных аппаратов противника в небе над Ленинградской областью. Об этом в своем канале в «Максе» сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По словам главы региона, боевая работа продолжается.

В связи с атакой аэропорт Пулково ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом информирует Росавиация.

Владимирская область объявила тревогу из-за угрозы беспилотников

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, отмечается в сообщении ведомства.

Информации о пострадавших или разрушениях на земле не поступало.