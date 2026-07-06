В Финляндии допустили закрытие Финского залива из-за дронов ВСУ

Финский залив могут перекрыть из-за «заблудившихся» украинских беспилотников. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью газете Ilta-Sanomat.

Он сообщил, что ограничения, вводившиеся утром 4 июля, были связаны с налетом украинских дронов на Санкт-Петербург. Как пояснил министр, для безопасного уничтожения беспилотников необходимо перекрывать воздушное и морское движение в заливе, который «настолько узок, что ситуация может измениться за считанные минуты».

Он призвал жителей следить за предупреждениями о появлении дронов. «Как активный рыбак, я знаю, что лодочники проверяют прогноз погоды и морскую погоду. Теперь мне нужно также следить за официальными новостями. Если море закрыто на пару часов, то рыбалку придется отложить», — сказал Хяккянен.