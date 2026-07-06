Российский военный обхитрил бойцов ВСУ в Василевке

Российский боец обхитрил военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Василевке, представившись их сослуживцем. Об этом ТАСС сообщил заместитель командира отряда «Шторм» 30-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Алексей Леонтьев.

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«Наш боец проходил мимо подвала, и ему в спину крикнули: "Стой, кто ты". А он смекнул, потому что акцент нерусский. Он крикнул: "Я свой, 155-ка, и прыгнул в кусты"», — заявил собеседник агентства.

После этого военный вышел на связь с командованием и доложил о местонахождении противника, куда была направлена группа российских беспилотников.

«Когда они попытались покинуть подвалы, они начали закидывать дымы, гранаты. Вот. И, соответственно, боец начал по ним работать. Соответственно, поразил. Положил», — добавил Леонтьев.

Ранее стало известно, что взятие под контроль Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР) открывает путь подразделениям Вооруженных сил (ВС) России на Краматорск и Славянск.