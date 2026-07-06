ДКомандование ВСУ отправляло в Васильевку ДНР резервные силы не смотря на гибель и бегство основного состава группировки. Об этом рассказал ТАСС командир штурмового взвода 30-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Евгений Непомнящий.

"Несмотря на то, что командование ВСУ понимало, что попытки закатиться (зайти в Васильевку - прим. ТАСС), просочиться в населенный пункт бесполезны, они их не оставляли. Отправляли людей [из резерва] на смерть", - рассказал военнослужащий.

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Он подчеркнул, что гибель и бегство личного состава ВСУ в населенном пункте украинское командование не затрагивало.

4 июля в Минобороны РФ сообщили, что группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Васильевка.