Собянин: на подлете к Москве сбили два дрона ВСУ

Три беспилотника ВСУ ликвидировали над Московским регионом. Об этом в среду, 8 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Силами ПВО Министерства обороны РФ была отражена атака трех беспилотников, летевших на Москву, — написал он на своей странице в МАКС.

В настоящее время на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

6 июля ограничения на прием и выпуск пассажирских самолетов были введены в аэропорту Новосибирска (Толмачево) для гарантии безопасности полетов. Ранее в Новосибирской области впервые объявили беспилотную опасность.

Незадолго до этого ВСУ нанесли удар по крупнейшему в РФ Омскому нефтеперерабатывающему заводу. Губернатор региона Виталий Хоценко подтвердил, что город был атакован и нескольким беспилотникам удалось достичь северного промышленного узла Омска.