В Киеве вспыхнуло здание фабрики Порошенко

В Киеве вспыхнуло здание фабрики «Рошен» (Roshen), которая принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«Две новые волны ракетных атак поразили цели в столице Украины. Здание фабрики "Рошен" в Киеве подверглось атаке», — говорится в публикации.

Ранее военкор Юрий Котенок заявил, что Киев атаковали ударные беспилотники «Герань». Кроме того, военкоры «Русской Весны» сообщили, что стратегические бомбардировщики выпустили ракеты ракеты Х-101, корабли ВМФ России запустили крылатые ракеты «Калибр», есть данные о возможной подготовке к пускам «Цирконов» и «Искандеров».

Позднее стало известно, что после первой серии ударов ракет в Киеве начались перебои со светом и водой. В украинской столице прозвучало более 20 взрывов, в ряде районов зафиксированы пожары и разрушения.