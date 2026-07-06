ВС РФ начали массированную атаку по позициям ВСУ

Армия России начала наносить массированный удар по объектам Вооруженных сил Украины. Об этом сообщают "Операция Z: Военкоры Русской Весны" ("РВ") в "Максе".

По информации военкоров, стратегические бомбардировщики нанесли удары ракетами Х-101. В воздушное пространство Украины они вошли приблизительно в 02:00 по московскому времени. Кроме этого сообщается, что российский флот выпустил крылатые ракеты "Калибр" по целям на Украине.

До этого сообщалось, что в Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Накануне российские вооруженные силы успешно атаковали ряд стратегических объектов на территории Украины, включая военные аэродромы, предприятия топливно-энергетического сектора и элементы транспортной системы. Минобороны России сообщило, что под удар попали логистические центры, места производства и складирования дальнобойных беспилотников и их компонентов.