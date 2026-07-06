Севастополь временно обесточен из-за удара ВСУ

Севастополь временно остался без электроснабжения в результате атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру за пределами города.

Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, на объектах ввели особый режим, а социальные учреждения перешли на резервные схемы электроснабжения.

«В результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя наш город временно остался без электроснабжения», — написал он.

Губернатор добавил, что специалисты делают всё возможное для скорейшего восстановления. При этом из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы утром на линии не выйдут.

24 июня Севастополь был временно обесточен после удара ВСУ.