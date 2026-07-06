В Севастополе прозвучала воздушная тревога

Опасность атаки дронов введена в Севастополе. В городе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор Михаил Развожаев на платформе «Макс».

«Воздушная тревога», — написал губернатор.

Сообщение о тревоге поступило в 00:08 по московскому времени.

Ранее стало известно, что пламя охватило 28 гектаров лесных территорий Севастополя после уничтожения дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Огнеборцы столкнулись с самым масштабным пожаром за последние годы, отметил Развожаев.