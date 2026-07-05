На Западе заявили о решающей фазе битвы за Донбасс

Британский политик и журналист Джим Фергюсон заявил, что переход Константиновки под контроль российских войск, по его мнению, означает начало одной из решающих фаз боевых действий в Донбассе.

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Соответствующее мнение он опубликовал в социальной сети X.

Фергюсон отметил, что Константиновка долгое время входила в оборонительный пояс украинских войск на востоке страны. По его оценке, потеря этого населенного пункта может усилить давление на другие ключевые позиции, включая Славянск и Краматорск.