В Эстонии встревожились из-за неожиданного действия США

США почти полностью вывели свои войска из Эстонии, в стране остались в основном обслуживающие подразделения. Об этом пишет эстонская телерадиокомпания ERR.

«США почти полностью вывели войска из Эстонии на фоне пересмотра военного присутствия в Европе. На территории страны должен находиться американский контингент численностью от 500 до 700 военнослужащих. Сейчас в стране осталась лишь небольшая часть персонала», — указано в статье.

По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, летом американцы традиционно проводят ротацию войск, однако Таллин «пока не знает, сколько военнослужащих и какие подразделения» прибудут обратно.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заверил, что вывод американских войск из Европы не носит карательный характер. «[Ротация] не является наказанием, это просто продолжающийся процесс, который существовал и до всех этих недавних заявлений, напряженности и прочего», — сказал он.