$77.2388.03

FT: Американская разведка помогает Украине наносить удар по российским НПЗ

Вечерняя Москва

Американская разведка помогает Украине определять оптимальные маршруты полета беспилотников для нанесения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и обходить систему противовоздушной обороны (ПВО) страны. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников.

СМИ: Американская разведка помогает Украине наносить удар по российским НПЗ
© Global Look Press

Директор компании Rochan Consulting Конрад Музыка отметил, что текущая кампания Киева не ограничивается атаками на нефтяную инфраструктуру, а направлена на ослабление энергетической, логистической, промышленной и экспортной систем России.

Журналисты подчеркнули, что наличие точных данных от американской разведки выступает одним из ключевых факторов, которые якобы существенно повысили результативность и географический охват атак украинских беспилотников, передает газета.

26 июня разведка Швейцарии сообщила, что Россия превосходит Украину по количеству техники и личного состава, что влияет на ситуацию на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. В докладе также говорится, что Украина по-прежнему нуждается в финансировании, средствах ПВО, артиллерии и дальнобойном вооружении.