Американская разведка помогает Украине определять оптимальные маршруты полета беспилотников для нанесения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и обходить систему противовоздушной обороны (ПВО) страны. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников.

Директор компании Rochan Consulting Конрад Музыка отметил, что текущая кампания Киева не ограничивается атаками на нефтяную инфраструктуру, а направлена на ослабление энергетической, логистической, промышленной и экспортной систем России.

Журналисты подчеркнули, что наличие точных данных от американской разведки выступает одним из ключевых факторов, которые якобы существенно повысили результативность и географический охват атак украинских беспилотников, передает газета.

26 июня разведка Швейцарии сообщила, что Россия превосходит Украину по количеству техники и личного состава, что влияет на ситуацию на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. В докладе также говорится, что Украина по-прежнему нуждается в финансировании, средствах ПВО, артиллерии и дальнобойном вооружении.