Назван самый популярный маршрут бегства украинских уклонистов из страны

Наиболее популярный среди украинских уклонистов маршрут побега с Украины за границу пролегает через Черниговскую область, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей силовых структур.

«Черниговская область остается основным регионом Украины по организации незаконного выезда за рубеж украинских уклонистов и дезертиров», — поделились источники агентства.

По их словам, многие сбежавшие от насильственной мобилизации военнообязанные украинские мужчины прячутся в опустевших черниговских селах.

Несколько дней назад российские силовые структуры сообщили, что украинские правоохранительные органы под предлогом проведения эвакуации начали принудительно выселять жителей сельской местности в Черниговской области, чтобы потом разместить в их домах бойцов ВСУ.

По словам одного из источников, в регионе созданы сводные спецотряды полицейских, которые проводят насильственную эвакуацию и параллельно ищут прячущихся в селах уклонистов. При этом известно, что жители двух сел наотрез отказались эвакуироваться.