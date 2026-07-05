Одна страна рассекретит все поставки вооружений ВСУ с 2022 года

Варшава рассекретит все данные о вооружении и военной технике, отправленной Украине в 2022-2026 годах, рассказал в соцсети Х министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Глава ведомства отметил, что перед тем, как отдать приказ о рассекречивании информации, провел консультации с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Косиняк-Камыш заметил, что процесс безвозмездной передачи военной техники — танков, артиллерийских орудий, самолетов — начало предыдущее правительство, сформированное партией «Право и справедливость».

Министр подчеркнул, что Минобороны перед подготовкой каждого пакета военной помощи в обязательном порядке ставило в известность руководство страны.

Ранее сообщалось, что Польша в 2022-2025 году поставила Украине десятки танков, БТР, списанных самолетов, большое количество стрелкового оружия.

Кроме того, в первые годы в конфликте принимали активное участие профессиональные польские наемники — тела многих из них позже были обнаружены при зачистке и разминировании городов, освобожденных российской армией.