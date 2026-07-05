Статью о мнимом намерении России нанести удар по Польше опубликовали с целью смягчить напряженность между Варшавой и Киевом, рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Гленна Дизена.

В пятницу, 3 июля, британская газета The Telegraph заявила, что польские власти якобы получили предупреждение от Вашингтона о планах Москвы устроить «вооруженную провокацию», чтобы проверить «решимость Североатлантического альянса».

«Этот новостной сюжет был слит в рамках информационной операции, чтобы попытаться вызвать в Польше сочувствие к украинцам», — разъяснил Джонсон.

По его мнению, жители Польши не при каких обстоятельствах не простят украинцам совершенные против них злодеяния. Следовательно, добавил он, попытка загладить скандал между двумя странами оказалась провальной.