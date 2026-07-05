Украинская сторона отказалась забирать тела своих военнослужащих в Константиновке в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

— Украинские власти еще раз продемонстрировали свое отношение к погибшим военнослужащим, как к расходному материалу, который главным образом собирается на линию фронта в результате принудительной мобилизации, — передает ТАСС.

3 июля российские войска полностью освободили город Константиновку от присутствия украинской армии. Президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам за героизм и эффективную работу, а также назвал их достижение отличным результатом. Также глава государства подчеркнул, что не сомневается в победе России.

4 июля Министерство обороны России выразило готовность провести гуманитарную акцию по передаче Украине тел погибших военнослужащих ВСУ после установления полного контроля над Константиновкой. 5 июля в российском оборонном ведомстве сообщили, что более 20 СМИ разных стран выразили желание выехать в Константиновку.