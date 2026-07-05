Более 20 СМИ разных стран выразили желание выехать в Константиновку после заявления Министерства обороны России о готовности передать тела военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) при прекращении огня. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Более 20 редакций средств массовой информации разных стран и континентов выразили желание выехать в данный населенный пункт, чтобы непосредственно присутствовать при передаче тел, — говорится в сообщении.

Иностранные СМИ указали на важность взятия Константиновки российской армией

Представители ведомства добавили, что в случае согласия Украины на предложенную гуманитарную акцию оно было бы готово организовать работу журналистов в Константиновке, передает Telegram-канал Минобороны.

3 июля российские военнослужащие полностью освободили город Константиновка в Донецкой Народной Республике от присутствия украинской армии. Президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам за героизм и эффективную работу, а также назвал их достижение отличным результатом. Он добавил, что солдаты Вооруженных сил Украины создали в этом районе глубоко эшелонированную систему обороны. В тот же день российский лидер подчеркнул, что не сомневается в победе России.