Освобождение Россией Константиновки стало важным событием для мировых СМИ и экспертов. Независимые аналитики, а также китайские и индийские СМИ указывают, что город имеет стратегическое значение, он был ключевым пунктом в системе обороны ВСУ.

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Китайское агентство "Синьхуа" приводит заявления президента Владимира Путина и начальника Генштаба Валерия Герасимова, отмечая, что Россия продолжает ликвидировать подразделения ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей. Портал News.cn обращает внимание на предложение Москвы о передаче украинской стороне тел погибших в Константиновке и готовности ради этого приостановить огонь.

Индийская Times of India отмечает, что "в битве за Донбасс произошел важнейший перелом". Индийский аналитик Химаншу Джайн указывает, что Константиновка "была южным якорем - после ее падения весь "крепостной пояс" ВСУ начнет распадаться".

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"Далее - Краматорск и Славянск. Карта стремительно меняется", - указал эксперт. "Это не просто еще один город, перешедший из рук в руки, - отмечает портал DefenseNewsIN. - Это знак того, что десятилетиями выстроенная оборона Украины разваливается".

Портал Pakistan Today объясняет читателям, что Константиновка имеет ключевое значение, поскольку обеспечивает российским войскам возможность для продвижения на север вдоль "украинского оборонительного пояса".

Подполковник сухопутных сил США в отставке Эрл Расмуссен отметил, что освобождение Константиновки является "большой потерей для Украины" и "это негативно отразится на моральном духе и стратегии ВСУ".

Западные союзники Киева оказались в информационной ловушке: потеря укрепрайона для них очень болезненна. Для европейской партии войны очередное поражение ВСУ очень неудобно, ведь перед саммитом НАТО она неустанно продвигала идею о некоем "переломе" и о том, что "Киев стал побеждать".

Поэтому западные СМИ решили в своих материалах сделать акцент на том, что Константиновка якобы "не взята". В новостях используется манипулятивная подача, мол "Россия заявляет", в "Москве утверждают". То есть позиция российской стороны сразу ставится под сомнение. Часто западники пишут, что "независимых подтверждений" нет. Больше внимания уделяют СМИ заявлениям Киева, который отказывается признавать очевидное.

Американский Институт изучения войны тоже пытается утверждать, что заявления России якобы "преувеличены". При этом институт признает наличие большего числа видеоподтверждений, однако голословно заявляет, что они "могут быть отредактированы с помощью ИИ". Доказательств этому западные эксперты не приводят. В целом в анализе института чувствуется серьезная обеспокоенность и понимание того, что Украина терпит стратегическое поражение.

Это находит подтверждение и в других СМИ.

Итальянский телеканал Rai отмечает, что Константиновка - "ключевой опорный пункт в восточном "поясе крепостей" Украины". Издание L'AntiDiplomatico отмечает, что освобождение Константиновки является "четким сигналом как Киеву, так и европейским псевдомиротворцам".

С этим согласен и британский политик и журналист Джим Фергюсон. Он обратил внимание, что Владимир Путин принимал доклад о взятии Константиновки в военной форме. Это, по словам Фергюсона, - "намеренный сигнал" Киеву, который он не сможет игнорировать на фоне ударов по военным целям на Украине и готовности России продолжать наступление.

Британская The Telegraph неоднократно писала, что Константиновка - ключевой оплот обороны ВСУ, но ее потерю Киевом газета предпочла проигнорировать. Немецкая Die Welt обратила внимание на то, с какой скоростью была освобождена Константиновка. При этом газета отмечает, что попытки Киева до последнего отрицать потерю города обусловлены как раз его стратегическим значением.

Нервная реакция западных СМИ понятна. Европейская партия войны продолжает делать ставку на поддержку киевского режима, но значимых результатов это не приносит. И как бы ни пытались западники это отрицать, им вновь и вновь придется признавать, что Россия освобождает все новые и новые города.