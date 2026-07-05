Оценена угроза начала нового конфликта возле российских границ

Япония и Китай фактически находятся в состоянии холодного конфликта, и напряженность в отношениях лишь возрастает. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал старший научный сотрудник Центра японских исследований ИКСА РАН Олег Казаков.

"Ухудшение отношений между Китаем и Японией имеет сложный характер, который отражает спектр исторических и идеологических проблем. К сожалению, быстрые способы урегулирования стороны предложить не могут, поэтому ситуация будет тревожной". Олег Казаков, старший научный сотрудник Центра японских исследований ИКСА РАН

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Как указал востоковед, все это говорит о состоянии холодного конфликта между Токио и Пекином. Однако он подчеркнул, что обе державы сейчас не готовы к прямой конфронтации.

«С учетом текущей ситуации, вряд ли следует ожидать перехода от фазы холодного конфликта к фазе горячего. Ни Китай, обладающий ядерным оружием, ни тем более Япония к военному противостоянию не готовы», — резюмировал исследователь.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о напряженной ситуации между Пекином и Токио из-за островов в Восточно-Китайском море. Япония направила два исследовательских судна своей береговой охраны «Такуё» и «Коё», чтобы провести разведку в районе островов Сенкаку. Китай также претендует на эти острова, называя их Дяоюйдао, и он потребовал прекратить маневры кораблей.