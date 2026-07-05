Российские современные дроны «Герань-4 Сикер» поразили подстанцию в Дьяковке в Сумской области, пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале ведомства.

Военные уточнили, что операторы дронов нанесли удар по подстанции 110 кВ, которая питала несколько украинских военных объектов.

По данным из открытых источников, «Герань-4 Сикер» — это качественный скачок в развитии барражирующих боеприпасов, эволюционировавших из концепции классического дрона-камикадзе в полноценную автономную интеллектуальную систему поражения.

Аппарат оснащён турбореактивным двигателем, усовершенствованной ГОЭС, тепловизором и системой самонаведения на цель, способен выполнять задачи в условиях полного отсутствия связи с оператором и при активном противодействии.

Ранее сообщалось, что 30 июня дроноводы отдельной бригады войск БПС «Варяг» уничтожили 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами в тылу противника.

1 июля операторы БПЛА группировки «Север» уничтожили вражеские терминалы связи «Старлинк» и опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации.

4 июля российские военные с помощью дронов «Герань-4» уничтожили хранилище ГСМ в районе населенного пункта Панютино Харьковской области. Объект использовался для снабжения подразделений ВСУ.