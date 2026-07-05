В Днепропетровске уничтожено производство ракет «Фламинго»

Российские военные нанесли чувствительный удар по киевскому режиму. В Днепропетровске разрушены предприятия, на которых собирают ракеты «Фламинго». Об этом рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников, сообщает aif.ru.

Военный эксперт отметил, что сегодняшние удары «Искандерами» были нанесены по предприятиям, которые делали компоненты и собирали ракеты «Фламинго».

«Такие удары имеют знаковое значение, они демонстрируют, что Россия может технически уничтожать противника там, где в этом есть военная необходимость», — сказал Иванников.

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По его словам, удар был достаточно серьёзный, уничтоженные объекты «вряд ли когда-то в обозримой перспективе будут восстановлены». Также нарушены цепочки поставок, дававшие ВСУ возможность наносить удары по российской территории.

Молниеносный удар по этим предприятиям означает системное разрушение военно-промышленного потенциала Украины и посылает «мощный сигнал Западу».

Иванников добавил, что Днепропетровск «на перспективу входит в санитарную зону, которую создаёт Россия по линии Днепра».