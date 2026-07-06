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В России разработали проводной аналог «Молнии»

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Специалисты опытно-конструкторского бюро (ОКБ) «Альфа» разработали беспилотник с оптоволоконной связью, который является аналогом дрона самолетного типа «Молния».

В России разработали проводной аналог «Молнии»
© РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Это крыло на оптоволокне, работающее на расстоянии до 50 километров, которое может стать усовершенствованным аналогом "Молнии". Уникальность этого изделия состоит в том, что на сегодняшний день в Российской Федерации нет беспилотника самолетного типа, работающего на оптоволокне», — сказал главный технический специалист ОКБ.

Он подчеркнул, что конструкторам удалось сохранить достаточную грузоподъемность проводного аппарата. Беспилотник может нести до 6,5-8 килограммов полезной нагрузки.

По словам представителя ОКБ, в разработке находятся три аппарата. Два беспилотника после тестов передадут в войска для испытаний в боевых условиях.

Ранее в июле в зоне проведения специальной военной операции заметили новую модификацию дрона-камикадзе «Молния». Дальность аппарата оценивают в сто километров.