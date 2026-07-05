Беспилотная опасность объявлена в Московской области

В Московской области объявили режим беспилотной опасности. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщили на официальном канале Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по региону.

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Жителям региона рекомендовали оставаться дома, не подходить к окнам, а при необходимости укрыться в безопасном месте. Также жителей предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

Ограничения введены в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов, передает РСЧС в МАКС.

Ранее, 4 июля, глава Белгородской области Александр Шуваев назвал атаку Вооруженных сил Украины на объекты инфраструктуры Белгородской области самой масштабной с начала специальной военной операции.

4 июля Минобороны РФ отчиталось, что силы ПВО за ночь сбили 389 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России. Дроны уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской областей.