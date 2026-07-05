Колумбийские наемники покинули поселок городского типа Алексеево-Дружковка в Донецкой Народной Республике, который находится под контролем украинских войск, после ракетного удара. Об этом РИА Новости рассказал местный житель, покинувший населенный пункт.

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Из соображений безопасности собеседник агентства попросил не раскрывать его личность, поскольку на подконтрольной Киеву территории остаются его родственники. По словам беженца, в поселке находились польские и колумбийские наемники. Он утверждает, что после ракетного удара иностранные бойцы покинули населенный пункт.

Также мужчина рассказал, что, по его словам, колумбийские наемники вели себя вызывающе и приставали к местным женщинам в магазинах. Собеседник РИА Новости также заявил, что спустя примерно неделю после этих событий колумбийские наемники, по его сведениям, попали под удар в районе Артемовска. Алексеево-Дружковка расположена на севере ДНР между Константиновкой и Дружковкой.

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В настоящее время поселок находится под контролем украинских войск и, как отмечается, используется ВСУ в качестве одного из узлов обороны на подступах к Константиновке.