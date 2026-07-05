Потеря Константиновки стала ударом для Киева перед саммитом НАТО в Анкаре, заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

По его словам, Киев «может попытаться что-то предпринять насчет Константиновки» перед саммитом НАТО. По мнению эксперта, падение населенного пункта стало ударом не только для Украины, но и всего коллективного Запада.

«Они надеялись прийти на саммит НАТО, рассказывая о том, как Украина побеждает и ситуация меняется. Больше денег, больше оружия, но теперь это явно не сработает», — указал он.

Ранее в Генштабе Вооруженных сил (ВС) РФ назвали Константиновку одним из четырех городов-крепостей украинской армии в Донбассе.