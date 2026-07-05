В китайский порт Циндао зашел отряд кораблей Тихоокеанского флота. Корабли примут участие в совместных российско-китайских учениях "Морское взаимодействие-2026", которые пройдут в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля, сообщает пресс-служба ТОФ.

У причальной стенки военно-морской базы встали гвардейский крейсер "Варяг", корвет "Резкий", дизель-электрическая подводная лодка "Уфа", а также спасательное судно "Игорь Белоусов". Российские корабли разделили причал с китайскими боевыми единицами: эсминцами "Аньшань" и "Кайфын", фрегатом "Уху", подводной лодкой типа "Юань", универсальным транспортом снабжения "Кэкэсили-ху" и спасательным судном "Янчэнху". Эти корабли представят ВМС Китая в предстоящих маневрах.

В ходе учения военные моряки двух стран при поддержке морской авиации будут отрабатывать совместные спасательные действия, противолодочные задачи и противовоздушную оборону. Также запланированы совместные артиллерийские стрельбы.

Стоит отметить, что в конце апреля — начале мая этого года другой отряд кораблей ТОФ уже совершал деловой заход в Циндао. Тогда в порт заходили дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский», корвет «Громкий» и морской буксир «Андрей Степанов». Моряки провели конференции по обмену опытом с коллегами из ВМС НОАК, спортивные и культурные мероприятия. Тот поход начался в начале марта, корабли прошли около 9 тыс. морских миль, посетив также порт Джакарта в Индонезии.

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