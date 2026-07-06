Учения РФ и КНР "Морское взаимодействие - 2026" открылись в Циндао

Российско-китайские учения "Морское взаимодействие - 2026" начались в порту Циндао. Об этом объявили руководители учений от российской и китайской сторон контр-адмирал Сергей Синько и контр-адмирал Цю Вэншэн, передает корреспондент ТАСС.

Торжественная церемония открытия состоялась на территории военно-морской базы Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Руководитель учения от российской стороны контр-адмирал Сергей Синько в своей речи подчеркнул, что традиционные учения имеют оборонительный характер и не направлены против третьих стран.