В Польше разгорается политический скандал вокруг возможных тайных поставок ракет Patriot Украине. Вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак заявил, что правительство могло отправить Киеву дальнобойные ракеты, минуя парламентскую процедуру, сообщает Kanał Zero.

По словам Босака, речь идет о передаче ракет, крайне необходимых самой Польше для системы противовоздушной обороны. Политик назвал происходящее скандалом и призвал депутатов сейма принять закон, который заблокирует любые поставки польского оружия за границу без одобрения парламента.

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий допустил, что правительство могло одобрить передачу ракет самостоятельно, не спрашивая согласия президента Кароля Навроцкого. В интервью Polsat News он провел параллель с ситуацией вокруг поставок истребителей МиГ-29, когда главу государства, по его словам, также не уведомили о решении.

Ранее польское правительство уже подтверждало планы по передаче Украине снимаемых с вооружения МиГ-29. Однако в конце июня глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что эти поставки отменены: Варшава предлагала Киеву обменять истребители на технологии и опыт использования беспилотников, но украинская сторона вышла из соглашения.

На этом фоне звучат и другие заявления. Как сообщил ранее глава Минобороны Польши, отмена передачи МиГов стала ответом на отказ Украины делиться технологиями.

"Нет МиГов для Украины, потому что нет беспилотников или беспилотных возможностей для Польши", — резюмировал Косиняк-Камыш.

Тема острой нехватки ракет-перехватчиков для Patriot у Киева не нова. Еще в июне газета New York Times писала, что Украина испытывает серьезный дефицит боеприпасов для этих систем ПВО, а президент Владимир Зеленский признавал, что украинская ПВО не справляется с баллистическими угрозами.

В Кремле неоднократно заявляли, что накачивание Украины вооружениями со стороны Запада напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт, мешает урегулированию и является "игрой с огнем". В Москве подчеркивают, что подобные шаги не способствуют переговорам и ведут к негативным последствиям.

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