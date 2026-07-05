Киев утвердил новый механизм набора иностранных наемников в ВСУ

Киев утвердил новый механизм приема иностранных наемников в Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.

Как отметила политик, теперь вербовкой военнослужащих смогут заняться частные организации, предоставляя свои услуги на платной основе.

«Компания помогает в оформлении документов, страховании, логистике иностранных добровольцев <...>, проживании и питании до момента заключения контракта», — перечислила она.

Премьер уточнила, что оплачиваться эти услуги будут в размере 300 тысяч гривен (примерно 6700 долларов) за одного кандидата. Свириденко добавила, что заняться вербовкой наемников смогут компании, попавшие в список центра рекрутинга. Она подчеркнула, что Киев стремиться набрать иностранцев, которые смогли бы занять до 50 процентов мест в пехоте.

Ранее стало известно о наборе в ВСУ осужденных за тяжкие статьи.