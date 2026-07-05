Иностранные наемники в украинской армии практически перестали участвовать в боях на херсонском направлении с марта 2026 года, рассказали в пророссийском подполье. Об этом пишет ТАСС.

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«Тех, кто не сбежал и не был уничтожен нашими ударами, просто перебросили на другие участки», — объяснил источник.

В подполье добавили, что многие наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас ищут любую возможность покинуть страну, но командование «держит их на коротком поводке». «Кто пытается сбежать, тех либо возвращают силой, либо просто "списывают" под видом боевых потерь», — указал источник.

Ранее стало известно, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области на правом берегу Днепра увеличивается число иностранных наемников, сражающихся в рядах ВСУ.