Находящийся в Киеве корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер признался, что стремительное освобождение Константиновки российскими военными стало для него неожиданностью. Журналист отметил, что, несмотря на отсутствие официального подтверждения со стороны украинских властей, факт перехода города под контроль российской армии уже не вызывает сомнений.

По словам Ваннера, украинская сторона, вероятно, не торопится признавать потерю населенного пункта из-за его исключительной стратегической важности. Журналист напомнил, что Константиновка долгое время считалась одним из ключевых опорных пунктов всей оборонительной линии ВСУ в Донбассе.

Начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении города.

Глава государства назвал это событие ключевым для дальнейшего освобождения территории ДНР, подчеркнув, что контроль над Константиновкой открывает российским войскам прямую дорогу для наступления на Славянск и Краматорск.

На момент публикации украинское командование официально не комментировало ситуацию.

До перехода под контроль российской армии Константиновка выполняла функции крупного логистического хаба: через нее осуществлялось основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации, которая является последним крупным укрепрайоном ВСУ в регионе.

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