КНДР провела испытательный запуск стратегических крылатых ракет

Испытательный запуск стратегических крылатых ракет с эсминца «Кан Гон» прошел при личном присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

КНДР провела испытания 3 июля, целью испытаний была оценка мощности боевой системы нового корабля, передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК.

«Проведены испытательный запуск стратегических крылатых ракет, испытание систем главных вооружений, в том числе палубных орудий и автоматических пушек (пулеметов) и средств радиопомехи», – сообщило агентство.

Указывается, что «уважаемый товарищ Ким Чен Ын» следил за испытанием.

Как писала газета ВЗГЛЯД, северокорейский эсминец «Чвэ Хен» провел испытательный пуск стратегических крылатых ракет под наблюдением Ким Чен Ына.

В апреле 2026 года с эсминца «Чхве Хен» были запущены две стратегические крылатые и три противокорабельные ракеты в присутствии северокорейского лидера.

Ранее Ким Чен Ын на военно-морской выставке в Пхеньяне осмотрел эсминец «Кан Гон» и назвал восстановление корабля после аварии «ценным опытом» для флота КНДР.