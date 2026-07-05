Российский экипаж полгода укрывался под танком Т-72 в Константиновке

Фантастический подвиг совершили танкисты 4-й бригады ВС РФ в Константиновке. Полгода они укрывались под своим подбитым танком и наводили на врага дроны.

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Эту удивительную историю поведал в репортаже военкор Дмитрий Кулько - давний друг и главный хроникер 4-й отдельной мотострелковой бригады.

Началась она в декабре 2025 года. Бойцы легендарного комбата с позывным "Колян", который сконструировал и ввел в широкое обращение "Царь-мангалы" (допзащиту для танков), осуществили первый прорыв на окраины Константиновки. Для этого они переоборудовали трофейный украинский Т-72. На него не просто поставили дополнительный панцирь, но даже башню заменили на особую конструкцию. Получилась настоящая бронекапсула.

В ходе штурма враг обрушил на танк полторы сотни дронов, перепробовал все виды снарядов от противотанковых до зажигательных. Но "Царь-мангал" держал удар и шел вперед. Командир взвода "Кавказ" и мехвод "Тарик" вспоминают, что слышали просто хлопки и даже не ощущали весь шквал огня.

Однако у неуязвимого танка нашлась ахиллесова пята - ему оторвало гусеницу, и он встал в тылу противника. Боевики ВСУ были уверены, что экипаж погиб, не подозревая, каким запасом прочности обладает "Царь-мангал".

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Выбираться из машины танкистам было равносильно самоубийству - вокруг враги. Тогда комвзвода приказал копать блиндаж прямо под танком. К счастью, была связь, и экипаж быстро наладил "воздушный мост" со своими товарищами. Продовольствие, газовые горелки им доставили дроны. Вот только, чтобы не выдать себя, пришлось заткнуть все щели - через тепловизор противник мог заметить тепловое излучение.

Новый год бойцы встречали при морозе на улице - 20 градусов, но не унывали. Шли дни, и командир "Кавказ" решил, что негоже сидеть без дела. Их укрытие - идеальный разведывательный пункт. Так танкисты превратились в разведчиков и стали передавать ценную информацию своим о передвижении живой силы, местах запуска беспилотников. По их наводке были уничтожены не менее 30 боевиков ВСУ и 50 гексакоптеров "Баба-Яга".

Комбат "Колян" сделал все, чтобы экипаж в своем экстремальном укрытии чувствовал себя максимально комфортно. Их старались "баловать" конфетами, фруктами, отдельные расчеты БПЛА круглосуточно прикрывали с неба. Только воду бойцы добывали сами из воронок и фильтровали подручными средствами.

Но вечно это продолжаться не могло. Враг, постоянно неся тяжелые потери на одном участке, стал подозревать, что где-то здесь работает разведгруппа. Танк стали с утра до ночи атаковать дронами, но бойцы держались.

"Шлемофон надел, уши прижал, "броником" прикрылся и крепились до утра", - рассказывает комвзвода "Кавказ".

И только к концу июня, когда большая часть Константиновки была освобождена, экипаж получил приказ на отход. До своих добрались благополучно по "зеленке". Сейчас герои находятся тылу и уже скучают по танку, который они прозвали "Драконом". Бойцы планируют его непременно вытащить и вернуть в строй.