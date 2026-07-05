Писториус: Украине не нужны ракеты Taurus

Глава Минобороны Германии Борис Писториус в интервью газете Bild усомнился в необходимости дальнобойных ракет Taurus для Украины.

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«Я не думаю, что Украине все еще нужны Taurus», — сказал министр, отвечая на вопрос, выступает ли он за поставки этих вооружений Киеву.

В конце марта канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Украине не нужны Taurus, поскольку у нее есть свои дальнобойные ракеты. Мерц также утверждал, что сейчас Украина вооружена «лучше, чем когда-либо» и по этой причине не нуждается в новых вооружениях.

При этом в мае немецкий политик Ральф Нимайер допустил, что Германия уже могла тайно поставить дальнобойные ракеты Taurus Киеву. По его мнению, это может объяснить решение Берлина прекратить публикацию данных военных поставках, следующих на Украину.