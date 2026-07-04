Председатель парламента Крыма Владимир Константинов назвал отказ президента Украины Владимира Зеленского признать освобождение Константиновки бредом. Своим мнением политик поделился в интервью РИА Новости.

«Реакция Зеленского предсказуема. Его бред — попытка оправдаться перед западными спонсорами, которых он уверял в победах над Россией», — отметил Константинов, комментируя позицию украинского лидера.

Он добавил, что пока российские войска продолжают продвигаться на фронте, киевские власти прибегают к подлым атакам на гражданские объекты, затем хвастаются этим во время поездок по Западу, представляя это как значительные военные достижения.

Раскрыта самая сложная задача при взятии Константиновки

3 июля начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов сообщил президенту Владимиру Путину о том, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин подчеркнул, что это событие является важным шагом к освобождению всей территории ДНР и открывает возможность для дальнейшего продвижения в направлении Славянска и Краматорска.