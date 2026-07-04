Подполковник в отставке сухопутных сил США Эрл Расмуссен дал оценку взятия Константиновки под контроль Вооруженных сил России. Своим мнением он поделился с РИА Новости.

По мнению эксперта, взятие Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР) стало ключевым шагом к достижению целей России в специальной военной операции (СВО).

Раскрыта самая сложная задача при взятии Константиновки

«Это большая потеря для Украины, и она негативно отразится на моральном духе и стратегии ВСУ», — считает он.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал освобождение Константиновки разгромом иллюзий Запада об украинских победах. По его мнению, на Западе были уверены в победе украинского лидера Владимира Зеленского, а теперь стали свидетелями, как ВСУ отступают под натиском Российской армии.