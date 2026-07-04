Командир Агалу: ВС РФ выстраивают оборону в Константиновке

Подразделения Вооруженных сил России начали выстраивать оборону в освобожденной Константиновке, заявил ТАСС командир 2-го батальона 1 465-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск ВС РФ с позывным Агалу.

"Зачистка уже подходит к окончанию. Мы поднимаемся вверх, уже выстраиваем оборону в Константиновке, именно мой батальон, у меня есть своя зона ответственности, где мы уже начинаем выстраивать боевые порядки", - отметил Агалу.