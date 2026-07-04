Россия сделала предложение Киеву после взятия Константиновки

Минобороны России заявило о готовности провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих после установления полного контроля над Константиновкой.

— В связи с освобождением российскими войсками города Константиновка и установления над ним полного нашего контроля, российская сторона готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих в данном населенном пункте, — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве сообщили, что для проведения акции украинской стороне предложено прекратить обстрелы города 6 июля с 12:00 до 18:00 по московскому времени.

Кроме того, Киев должен до 12:00 по московскому времени 5 июля уведомить российское командование о своем решении по поводу передачи тел, передает РИА Новости.

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3 июля стало известно, что солдаты российской армии полностью освободили город Константиновка в Донецкой Народной Республике. Российский лидер Владимир Путин выразил благодарность российским военным за героизм и эффективную работу и назвал их достижение отличным результатом.

Российский лидер отметил, что солдаты Вооруженных сил Украины создали в этом районе глубоко эшелонированную систему обороны. В тот же день Владимир Путин заявил, что не сомневается в победе России.