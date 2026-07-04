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Командиры ВСУ пожаловались на нехватку беспилотников на фронте

Lenta.ru

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на нехватку беспилотников для фронта. Об этом рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в интервью газете «Взгляд».

Командиры ВСУ пожаловались на нехватку беспилотников на фронте
© Лента.Ru

По словам военного эксперта, есть прямые жалобы командиров ВСУ, на то что за месяц они не получили ни одного беспилотника.

«Оказывается, применение дронов против мирного населения для Украины — приоритет», — говорит он.

Перенджиев объясняет, что это происходит из-за выбранной ВСУ тактики. Эксперт назвал ее моделью асимметричной террористической войны, при которой ресурсы целенаправленно «тратят на террор, а не на оборону фронта».

Эксперт также обратил внимание, что Киев отреагировал на потерю Константиновки атакой по гражданским объектам в России. По его мнению, в этом нет ничего нового и украинская армия давно на любое продвижение российских войск отвечает ударами по мирному населению.

«В этой атаке чувствуется злоба — бессильная, но доведенная до отчаяния. Чувствуется, что на Украине напрягаются изо всех сил», — подчеркнул он.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о планах российской армии после взятия Константиновки. По его мнению, теперь группировки российских войск начнут наступление на Дружковку, рядом с которой находится Краматорск.