Российский регион подвергся самой масштабной с начала СВО атаке

Ночная атака ВСУ на объекты инфраструктуры Белгородской области стала самой массированной с начала специальной военной операции. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в "Максе".

© Официальный канал врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева в "Максе"

Ночью 4 июля Шуваев сообщил, что Белгород и Белгородский округ подверглись массированным атакам ВСУ. В Белгороде получили повреждения объекты инфраструктуры, вследствие чего зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, пострадавших нет.

Губернатор написал, что, по консолидированной оценке специалистов, впервые с начала СВО Украина нанесла массированный удар "такого масштаба по объектам жизнеобеспечения". Он отметил, что с учетом масштаба атаки следует отметить слаженную, четкую и оперативную работу коммунальных и аварийных служб, бригад спасателей и медиков региона.

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Шуваев добавил, что второй день подряд, начиная с утренней атаки 3 июля, специалисты непрерывно работают над восстановлением подачи воды и электроэнергии, ликвидируют последствия ударов.

Помимо этого, благодаря грамотному планированию специалистами профильных ведомств и министерств был накоплен "существенный запас единиц электрогенерации" и создан задел под резервные линии электропередачи, продолжаются подключения к ним жилых районов, домов. Во многих районах города и округа уже возобноили электро- и водоснабжение. Прогноз по полному возобновлению сохраняется. Свет и воду вернут во все дома города и округа в течение дня, информировал врио губернатора Белгородской области.