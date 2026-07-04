Минобороны России сообщило о готовности нанести новые удары по Украине. Об этом со ссылкой на военное ведомство сообщает News.ru.

По данным ведомства, это случится если по приказу президента Владимира Зеленского украинская сторона снова атакует российские гражданские объекты. В случае ущерба таким объектам будет дан ответ Вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что появление президента России Владимира Путина на совещании по поводу освобождения Константиновки в военной форме является сигналом, что «террористическая неонацистская гадина» будет добиваться до конца и по всем фронтам.