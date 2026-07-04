Пушилин назвал освобождение Константиновки ключевым событием

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение Константиновки — важнейшее событие, поскольку город был одним из ключевых узлов обороны ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации.

«Действительно важнейшее событие — освобождение Константиновки — одного из ключевых узлов обороны противника в Славянско-Краматорской агломерации, её южных ворот», — сказал он в комментарии РИА Новости.

По его словам, Киев превратил его в мощный укрепрайон, а освобождение открывает дорогу к Дружковке, Славянску и Краматорску.

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил соединения и части Южной группировки войск с освобождением Константиновки в ДНР.

3 июля стало известно, что ВС России полностью освободили Константиновку.