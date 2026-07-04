Армия Мали отбила атаки террористов на пять городов

Правительственные войска Мали отразили масштабное наступление радикальных группировок, уничтожив более двух 20 боевиков в ходе ожесточенных столкновений на севере и в центре страны, заявили малийские вооруженные силы.

Ситуация в африканской стране стабилизировалась после серии вооруженных нападений на военные позиции в Анефисе, Гао, Севарэ, Агелоке и Кеньоробе, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление малийских военных.

«Все атаки были решительно отбиты», – подчеркивается в официальном коммюнике оборонного ведомства Мали.

В ходе боестолкновений правительственным силам удалось нейтрализовать 20 экстремистов в Севарэ и еще шесть в Гао. Потери со стороны регулярных войск составили один человек убитым и четверо ранеными. Сейчас подразделения продолжают зачистку территорий при участии сухопутных сил и авиации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля террористические группировки предприняли попытку государственного переворота в Мали. В том же месяце в результате вооруженного нападения на резиденцию скончался министр обороны страны Садио Камара.

В мае бойцы российского Африканского корпуса помогли правительственным силам отбить массированную атаку исламистов.