Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести комбинированный удар по России с применением ракет «Фламинго» и систем HIMARS и беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России в Telegram.

«Попытка Владимира Зеленского таким образом отвлечь внимание жителей Украины и зарубежных спонсоров от последствий российского удара 2 июля 2026 года по военным объектам в районе Киева и катастрофического провала обороны ВСУ в Константиновке Донецкой Народной Республики действиями российских сил и средств ПВО была сорвана», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в ходе отражения удара российскими средствами ПВО было сбито 10 ракет «Фламинго», 9 реактивных снарядов HIMARS, а также 494 беспилотника.

МО РФ рассказало о срыве плана Зеленского

Ранее в Минобороны сообщили, что операторы беспилотников ВС России поразили нефтебазу «Канцеровка» в Запорожской области в районе населенного пункта Высокогорное. Удар был нанесен беспилотниками «Герань-4» и «Гербера».