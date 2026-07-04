ВСУ попытались нанести комбинированный удар по России

ВСУ в ночь на субботу, 4 июля, предприняли попытку комбинированного удара по территории Российской Федерации, пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что удар был нанесен с применением крылатых ракет большой дальности «Фламинго», реактивных систем залпового огня «Хаймарс» производства США, а также беспилотных летательных аппаратов большой дальности.

В ходе отражения удара ночью и утром 4 июля расчеты ПВО сбили свыше 500 воздушных целей, в том числе, 10 «Фламинго», 9 реактивных снарядов «Хаймарс», 494 дрона.

«Попытка Владимира Зеленского таким образом отвлечь внимание жителей Украины и зарубежных спонсоров от последствий российского удара 2 июля по военным объектам в районе Киева и катастрофического провала обороны ВСУ в Константиновке действиями российских сил и средств ПВО была сорвана», — подчеркнули в пресс-службе.

В Минобороны уточнили, что в июне ВС РФ уничтожили свыше 13 тыс. дронов, выпущенных в Британии и других европейских странах.

Названа главная цель российской армии в зоне СВО до конца лета

В ведомстве констатировали, что попытка Киева нанести ущерб гражданской инфраструктуре не останется без соответствующих ответных действий российских военных.

Ранее сообщалось, что Украина при содействии Британии, Германии, Турции работает над созданием новых вооружений — БПЛА, ракет большой дальности, безэкипажных катеров.

Часть производств, по данным военных экспертов, Киев переносит на территорию стран-партнеров, в частности, в Данию, ФРГ, Польшу, Словакию, Румынию, Норвегию и Чехию. В этих странах планируется производить дроны, топливо для ракет, средства РЭБ, двигатели, снаряды, патроны.