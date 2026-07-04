Ударами ракет и дронов по России Владимир Зеленский хотел отвлечь внимание жителей Украины и зарубежных спонсоров от последствий российского удара 2 июля. Об этом в субботу заявили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве рассказали, что ночью 4 июля киевский режим пытался ударить по территории России ракетами «Фламинго», системами «Хаймарс», а также БПЛА большой дальности. Однако все удары были отражены.

«Попытка В.Зеленского таким образом отвлечь внимание жителей Украины и зарубежных спонсоров от последствий российского удара 2 июля 2026 года по военным объектам в районе Киева и катастрофического провала обороны ВСУ в Константиновке Донецкой Народной Республики действиями российских сил и средств ПВО была сорвана», — сказано в сообщении Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО в ночь на субботу, 4 июля, сбили 389 БПЛА самолетного типа.