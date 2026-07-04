Полное освобождение Донецкой Народной Республики является одной из главных задач российской армии в зоне спецоперации до конца лета, рассказал журналистам News.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

По ее словам, основной задачей лета и начала осени является расширение зоны безопасности, успешное продвижение на юг фронта и продолжение боев до полного изгнания противника из ДНР.

«Естественно, надо освобождать Херсонщину и Запорожье. Там у нас есть прекрасные подвижки: группировка «Днепр» затевает бои за Орехов», — уточнил Дандыкин.

Эксперт отметил, что не следует забывать также о Сумской и Днепропетровской областях, где российские войска «показывают прекрасные результаты».

Ранее Дандыкин сообщил, что ключевой оперативной целью российских войск на весенне-летний период 2026 года является взятие Славянска и Краматорска. Он добавил, что допускает завершение конфликта к концу текущего года.

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Также эксперт заметил, что в последние месяцы число стрелковых боёв сокращается из-за массового использования беспилотников обеими сторонами.