Боец Вооруженных сил (ВС) России с позывным Белаз рассказал, что участвовал в защите Донбасса с самого начала. Интервью бойца публикует Telegram-канал издания RT.

По словам военнослужащего, его участие началось с митингов, проходивших в Мариуполе в поддержку образования Донецкой Народной Республики (ДНР), которые закончились стрельбой украинских силовиков по людям. Он защищал Дебальцево, а в специальной военной операции (СВО) принимает участие с первых дней и был лично знаком с первым главой ДНР Александром Захарченко.

Вечером 3 июля стало известно о взятии Константиновки российскими войсками. Населенный пункт считался сильнейшим городом-крепостью ВСУ.