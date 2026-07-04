Су-34 уничтожили позиции ВСУ в Сумской области

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 поразили огневые позиции 101-й бригады теробороны ВСУ в Сумской области, для ударов использовались авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции, сообщило Минобороны.

«Четырьмя авиабомбами ФАБ-250 с УМПК был нанесен удар по огневым позициям на опорном пункте 101 бригады территориальной обороны ВСУ, находившемуся в населенном пункте Уланово Сумской области», – говорится в официальном сообщении ведомства, передает ТАСС.

Кроме того, российская авиация атаковала пункт управления беспилотниками 4-й отдельной бригады национальной гвардии Украины.

Для выполнения этой задачи в районе населенного пункта Доброполье самолеты применили четыре авиабомбы ФАБ-500, уточнили в министерстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, родственники военнослужащих 101-й бригады теробороны ВСУ потребовали эвакуации окруженных в Сумской области бойцов.

Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 разрушили автомобильный мост в населенном пункте Уланово.