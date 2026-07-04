Самолет-разведчик НАТО зафиксировали над Черным морем

Над Черным морем вновь курсирует самолет-разведчик НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах ЕС.

Bombardier вылетел с аэродрома в румынской Констанце.

«В настоящее время курсирует над нейтральными водами Черного моря, совершая полеты с запада на восток акватории и обратно, не входя при этом в воздушное пространство какой-либо из стран», — сказал источник.

По его словам, данный самолет обычно летает только по будням. Полеты в выходные происходят редко, это фиксируется лишь второй раз за лето.

Борт работает на высоте около 11,5 км, не пересекая трассы гражданских самолетов.

Полет самолета-разведчика США зафиксировали над Черным морем

Источник напомнил, что Bombardier Challenger 650 Artemis II этим летом видели над Черным морем несколько раз. Он также вел наблюдение за Калининградской областью, облетая ее по кругу через воздушное пространство Литвы, Польши и нейтральные воды Балтийского моря.